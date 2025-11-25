Барселона си вкара автогол срещу Челси за ШЛ

кадър: Спортал

Челси и Барселона играят при 1:0 в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Жул Кунде си отбеляза автогол в 27-ата минута

Преди него обаче и двата тима бяха извън топ 10, след като са с еднакви показатели - по две победи, едно реми и една загуба.

Интересното е, че Челси играе без типичен централен нападател, като в най-предни позиции са бързоногите Педро Нето, Естевао и Алехандро Гарначо. В стартовите 11 на Барса се завръща Роналд Араухо, а Ерик Гарсия отново е в халфовата линия. Рафиня пак е резерва.

Още в 4-тата минута домакинските фенове избухнаха от радост след точен удар на Енцо Фернандес, но голът не беше признат заради игра с ръка на Фофана преди това.

Само две минути след това Ямал изведе Феран Торес сам срещу вратаря, но испанецът шутира в аут.

Още веднъж Енцо нямаше късмет, защото в 22-рата пак опъна мрежата на Жоан Гарсия, но тук беше отсъдена засада. Секунди след това Нето изскочи зад каталунската отбрана, но шутира в аут.

Игровото предимство на Челси в тези моменти доведе и до попадение за 1:0. В случая това беше автогол на Кунде в 27-ата минута. И тук имаше вариант голът да не бъде признат заради евентуална засада на Кукурея, но такава не беше маркирана.

