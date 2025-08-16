Барселона започва защитата на титлата си

Снимка: Пиксабей

Барселона гостува на Майорка в първия кръг от новия сезон на Ла Лига. Двубоят ще е на стадион "Майорка Сон Моиш" с начален час 20:30 българско време.



Домакините ще са без португалеца Саму Коща и Пичу Куеяр. Майорка завърши миналия сезон в първата десятка именно на 10-а позиция с 48 точки, което дава самочувствие на отбора за този сезон, въпреки че ще започнат с възможно най-тежкото изпитание - срещу шампиона, предава Фокус.



Барселона отново имаше бурно лято. Клубът стана първенец на страната през пролетта, а в идните месеци се подсили на трансферния пазар доколкото това бе възможно заради финансовите рестрикции, които още тегнат над каталунците. Все пак бяха привлечени вратарят Жоан Гарсия за 25 милиона евро от Еспаньол и крилото на Манчестър Юнайтед - Маркъс Рашфорд под наем, тъй като сделката за Нико Уилямс се провали. В същото време Барса се раздели с Пау Виктор, Пабло Торе, Алекс Вайе, Ансу Фати бе пратен под наем в Монако, а Клеман Лангле и Иниго Мартинес си тръгнаха със свободен трансфер. Днес наставникът Ханзи Флик ще е без оперирания в гърба Марк-Андре тер Щеген, Марк Бернал и нападателя Роберт Левандовски.



Миналият сезон Барселона записа дубъл над Майорка - 5:1 като гост и 1:0 вкъщи.

