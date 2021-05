Бърза помощ при крампи

Има ли лесно решение?

Има ли човек, който не знае що е то крампи? Започнали едва доловимо, безмилостните схващания така могат да се усилят, че да не ни оставят да мигнем по цели нощи. Добрата новина е, че „бърза помощ“ срещу крампите има и тя се крие в изключително проста, но гениална комбинация, в която основната „съставка“ сме самите ние.

Лесното решение

Формулата е проста – необходими са мощен активатор плюс естествените оздравителни сили на собственото ни тяло. Силите ги имаме. Кой обаче е активаторът? Отговорът е лесен – този, който дава всичко най-полезно и необходимо на мускулните и нервни клетки във възможно най-оптималната за усвояване форма.

Тялото го „предпочита“

Комплексът против спазми, който тялото „предпочита“, у нас е известен с името MagCombo. Специалната му маслена формула му осигурява преднина в 2 важни направления . Първо, достигайки с „пълна сила“ тънките черва, където тялото „изсмуква“ максимално много полезни вещества, той отчита безпрецедентната 90-процентова усвояемост * - условие номер едно за бързо активиране на саморегулиращите се процеси в организма. Второто му предимство се крие в комбинацията на експертно решените му съставки, всички те клинично доказани като най-верни помощници в овладяването на крампите.

Решава много повече проблеми

Освен първа помощ за облекчаване на крампите, MagCombo подкрепя и мозъка ни. Чрез него много по-лесно понасяме стреса на деня, а вечер сме отново способни да се отпуснем и да се наспим качествено. MagCombo съдейства за премахване на умората, за овладяване на нервните изблици и емоционалната нестабилност. Наред с всичко това MagCombo повлиява ефективния контрол на нормалното кръвно налягане и работата на сърцето.

