Бърза присъда за 35-годишен наркодилър от Варна

Снимка: Пиксабей

35-годишен мъж е е обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. Варненският окръжен съд разгледа внесен за разглеждане обвинителен акт, като междувременно прокуратурата и обвиняемият постигнаха споразумение. След проведеното разпоредително заседание, съдът разгледа внесеното за одобрение споразумение, като делото беше решено в един ден.

Мъжът е обвинен, че на 3 септември тази година в дома му в кв. "Аспарухово" във Варна са били намерени 5,66 грама метамфетамин, със съдържание на активното вещество от 80,02% на стойност 396,20 лева.

Престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност е тежко умишлено според Наказателния кодекс.

Пред Окръжен съд-Варна страните приеха за безспорно установено, че мъжът е извършил престъплението, за което се изправя пред съда. Той заяви, че е запознат със смисъла и текста на споразумението, подписал го е доброволно и разбира последиците от него – при одобрение има последиците на влязла в сила присъда.

Съдът го одобри, след като прецени, че то не противоречи на закона и морала.

Мъжът е роден в Добрич, но живее във Варна с начално образование, женен, неосъждан.

Наказанието, което прие да търпи е 1 година и 9 месеца „лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено с 3 години и 6 месеца изпитателен срок. Възпитателната работа с подсъдимия по време на условното осъждане се възлага на Районното управление по местоживеене, а именно 4 РУ при ОД на МВР-Варна.

Одобреното от съда споразумение е окончателно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!