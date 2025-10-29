Бързият влак Варна - София блъсна човек край Тополи

Снимка: Petel.bg, архив

Тежък инцидент е станал тази сутрин малко след потеглянето на бързия влака Варна - София. Неправомерно пресичащ железопътната линия мъж около гара Тополи е бил блъснат, предава Радио Варна.

Бързият влак Варна – София, който по разписание потегля в 7.55, престоява.

Сигналът е подаден в 8.10, съобщиха от пресцентъра на полицията в града. На мястото има екип на Бърза помощ и полицията.

По информация на пътници във влака, той е спрял около 5 минути след потеглянето от Варна, след като е напуснал жп гарата.

Композицията е номер 2612.

От БДЖ потвърждават за инцидента.

Очаквайте подробности!

