Бързият влак Варна - София блъсна човек край Тополи
Снимка: Petel.bg, архив
Тежък инцидент е станал тази сутрин малко след потеглянето на бързия влака Варна - София. Неправомерно пресичащ железопътната линия мъж около гара Тополи е бил блъснат, предава Радио Варна.
Бързият влак Варна – София, който по разписание потегля в 7.55, престоява.
Сигналът е подаден в 8.10, съобщиха от пресцентъра на полицията в града. На мястото има екип на Бърза помощ и полицията.
По информация на пътници във влака, той е спрял около 5 минути след потеглянето от Варна, след като е напуснал жп гарата.
Композицията е номер 2612.
От БДЖ потвърждават за инцидента.
Очаквайте подробности!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!