Бързият влак от Бургас към София дерайлира в Старозагорско

Снимка: БДЖ

Бързият влак №8610 от Бургас към София е дерайлирал тази сутрин при излизане от жп гарата на село Калитиново.

При инцидента от релсите излиза само първата талига на вагона. Композицията не се е обърнала, посочват от Министерството транспорта. Няма пострадали пътници и железопътен персонал.

Сигнал за случилото се е получен в 9:16 ч. Дерайлирал е първият вагон, съобщава bTV. Няма пострадали

На място незабавно са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността.

Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи.

Инспектори от Районна железопътна инспекция - Пловдив също пътуват към гара Калитиново.

Движението в участъка временно е преустановено, като за пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт.

БДЖ и НКЖИ поднасят извинения за причиненото неудобство и уверяват, че безопасността на пътниците остава основен приоритет.

