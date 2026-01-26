реклама

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира заради паднали на релсите скали

26.01.2026 / 19:25 1

Снимка: Булфото, илюстративна

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира заради паднали на релсите скали. 

Инцидентът е станал около 17 ч. в участъка Земен - Радомир, съобщава БНТ.

При движение влакът се е ударил в земната маса на релсите, свлечена заради обилните дъждове от последните часове.

При инцидента няма пострадали пътници, съобщиха от БДЖ. Пътниците изчакват на място да бъдат превозени с автобуси.

Отменен е и влакът Перник - Кюстиндил. Пътуващите в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 32 минути)
Рейтинг: 176260 | Одобрение: 18915
Това е предимството на бавното БДЖ и да се случи инцидент,няма пострадали пътници!!!;):errm:Ангелче Боже Докарай ме Жив!!!:errm:Ангелче:devil:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама