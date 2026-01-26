Снимка: Булфото, илюстративна

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира заради паднали на релсите скали.

Инцидентът е станал около 17 ч. в участъка Земен - Радомир, съобщава БНТ.

При движение влакът се е ударил в земната маса на релсите, свлечена заради обилните дъждове от последните часове.

При инцидента няма пострадали пътници, съобщиха от БДЖ. Пътниците изчакват на място да бъдат превозени с автобуси.

Отменен е и влакът Перник - Кюстиндил. Пътуващите в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси.

