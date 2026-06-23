Бързият влак от София за Бургас остана на Подуяне заради скъсана контактна мрежа

Снимка: Булфото, илюстративна

Бързият влак от София за Бургас ще пристигне на последната си спирка със закъснение заради скъсана контактна мрежа в района на Подуяне.

"Не мога да повярвам, че се качих на влака от София за Бургас и не тръгна. Контактната мрежа угасна. Не знам дали изобщо ще тръгнем. Поканиха ни да изпушим по една цигара, аз и това не мога!", информира читател на Петел.

"Оказа се, че паднало дърво малко след гарата е скъсало контактната мрежа. И така стоим и чакаме", добавя още читателят.

За пътуващите до Карлово е осигурен автобус. Очаква се скоро и бързият влак да може да продължи към Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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