Бързият влак от София за Бургас остана на Подуяне заради скъсана контактна мрежа
Снимка: Булфото, илюстративна
Бързият влак от София за Бургас ще пристигне на последната си спирка със закъснение заради скъсана контактна мрежа в района на Подуяне.
"Не мога да повярвам, че се качих на влака от София за Бургас и не тръгна. Контактната мрежа угасна. Не знам дали изобщо ще тръгнем. Поканиха ни да изпушим по една цигара, аз и това не мога!", информира читател на Петел.
"Оказа се, че паднало дърво малко след гарата е скъсало контактната мрежа. И така стоим и чакаме", добавя още читателят.
За пътуващите до Карлово е осигурен автобус. Очаква се скоро и бързият влак да може да продължи към Бургас.
Редактор "Екип на Петел",
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