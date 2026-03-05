Басейн „Делфини“ във Варна възстанови работата си

Снимка Община Варна

ПБ „Делфини“ възстанови работата си от 14:00 ч. днес – 5 март, съобщиха от общинското предприятие „Спорт – Варна“.

Причината за временното затваряне бе издадено Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от Регионалната здравна инспекция във Варна.

ОП „Спорт - Варна“ предостави проби от водата за лабораторно изследване на микробиологични показатели, след което бе възстановен нормалният режим на работа на басейна, съобщиха от Пресцентъра на на Община Варна.

