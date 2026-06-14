Басейнова дирекция за мъртвата риба във Варненското езеро: Не е установен източник на замърсяване в района

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Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда са извършили проверка по сигнал за наличие на умряла риба във Варненското езеро, в района на пристанище „Леспорт“. Сигналът е получен в 16 часа на 13 юни, след което е направена незабавна проверка, съобщават от БДЧР-Варна.

При извършения оглед не са установени видими признаци на замърсяване на водите, както и промяна в техния цвят или мирис. Към момента не е установен и вероятен източник на замърсяване в района.

Взети са водни проби за лабораторен анализ.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ продължава да наблюдава състоянието на водния обект и ще информира своевременно обществеността за резултатите от извършените изследвания и предприетите мерки, добавят от БДЧР.

Редактор "Екип на Петел",

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