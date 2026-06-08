Баща е издевателствал над 9-годишната си дъщеря в Благоевград

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Бащата е изнасилвачът на 9 годишното дете в Благоевград, това установи спешното полицейско разследване на сигнала, който подаде майката на детето, случаят разтърси съседи и цялата ромска махала, които започнаха да се събират пред къщата на пострадалото дете. Припомняме, че преди около час майка пищя на телефон 112 за помощ, съобщи Struma.com. В хода на полицейските действия е установено, че друго дете в семейството разказало, че видяло таткото да насилва 9- годишното.

Потресената жена незабавно информирала на спешния телефон, откъдето е съобщено и в полицията. Уличеният в изнасилването е задържан, разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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