Баща и дъщеря се изправят един срещу друг на балотажа за кмет на село Бата

Булфото

Жителите на поморийското село Бата днес избират кмет на балотаж. До втория тур се стигна, след като миналата седмица нито един от тримата кандидати не събра необходимите гласове.



Частичните избори бяха насрочени след предсрочното прекратяване на мандата на досегашния кмет Георги Георгиев, който беше окончателно осъден за купуване на гласове.

Днес един срещу друг се изправят Златина Петрова, издигната от Инициативен комитет, която е и дъщеря на досегашния кмет и кандидатът на БСП Валентин Петров, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

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