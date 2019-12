Баща и двете му деца се удавиха в испански курорт

Трима членове на британско семейство - баща и две деца, бяха открити мъртви вчера в плувен басейн в южния испански курорт Коста дел Сол, където били отседнали за празниците, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Регионалното правителство на Андалусия съобщи в Туитър, че полицията е пристигнала на мястото в градчето Михас, край Малага, в ранния следобед, след телефонно обаждане, и открила в басейна телата на 53-годишен мъж, 9-годишно момиче и 16-годишен тинейджър, пише Novini.bg.

Местни медии цитираха свидетели, че бащата и 16-годишният му син скочили един след друг във водата да спасяват дъщерята, която се давела, но и те загинали.

Местният в. "Сур" пише, че причината за злополуката вероятно е проблем в системата за оттичане на водата от басейна, предаде Франс прес.

Brit family of three including girl, 9, die in Costa del Sol hotel pool tragedy https://t.co/kGg0JkXZFm pic.twitter.com/NPq84DzESX