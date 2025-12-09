Баща и син са открити мъртви в Кюстендил

Булфото

Баща и син са открити мъртви в с. Соволяно, община Кюстендил, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Те са на 91 и на 47 години. При извършения оглед на място следи от насилие не са установени, казаха от полицията, цитира Блиц

Телата са намерени от съсед, който е подал сигнал в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата. Предстои да бъдат уточнени причините за смъртта.

