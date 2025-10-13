Снимка: Булфото

Баща на непълнолетна получи акт заради предизвикана от нея катастрофа в Тетевен с електрическа тротинетка, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Петнадесетгодишното момиче при управление на електрическа тротинетка и движение в града се е блъснало в лек автомобил. На моторното превозно средство са нанесени материални щети, а момичето в резултат на сблъсъка е получило охлузни наранявания.

На бащата е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

БТА припомня, че в началото на октомври дете с тротинетка пострада след сблъсък с друго подобно превозно средство в угърчинското село Кирчево.

Според изнесената статистика от главен инспектор Светослав Шишийски – началник-сектор „Пътна полиция“ в Областната дирекция на МВР – Ловеч, от началото на годината до края на август в Ловешка област са регистрирани пет произшествия с електрически тротинетки с шестима участници. Повечето от тях са индивидуални – водачът губи контрол над управлението и се самонаранява.

