Баща преби осемгодишния си син, баба му и вуйчо му с дървена сопа

02.06.2026 / 10:12 3

Мъж от самуилското село Желязковец е пребил с дървена сопа осемгодишния си син и негови близки, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за възникнал скандал в дома на бившата съпруга на 32-годишния мъж е получен в Районното управление в Исперих. По данни на полицията той нанесъл удари с дървена сопа на осемгодишния си син, на 45-годишната баба на детето и на 25-годишния му вуйчо. При предприетите оперативно-издирвателни действия е установено, че съпричастност към извършеното деяние има и 27-годишен мъж, приятел на побойника.

Малолетното дете и неговата баба са транспортирани в болница с контузни рани в областта на главата. Вуйчото е с охлузвания по тялото и не е хоспитализиран.

Мъжът, нахлул в дома на бившата си съпруга, е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство, предаде БТА

Коментари
0
0
уйчо (преди 6 минути)
Рейтинг: 131438 | Одобрение: 8623
По-точно, вътрешноетнически. Ама са си баш цигански.
0
0
MrBean (преди 18 минути)
Рейтинг: 224815 | Одобрение: -1920
Колко коректно си се изразил...търсих думи ,ама все на "циганска работа" ме избива.
0
0
kjk (преди 20 минути)
Рейтинг: 211343 | Одобрение: 21238
Междуетнически особености!!!

