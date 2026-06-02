Баща преби осемгодишния си син, баба му и вуйчо му с дървена сопа

Булфото

Мъж от самуилското село Желязковец е пребил с дървена сопа осемгодишния си син и негови близки, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за възникнал скандал в дома на бившата съпруга на 32-годишния мъж е получен в Районното управление в Исперих. По данни на полицията той нанесъл удари с дървена сопа на осемгодишния си син, на 45-годишната баба на детето и на 25-годишния му вуйчо. При предприетите оперативно-издирвателни действия е установено, че съпричастност към извършеното деяние има и 27-годишен мъж, приятел на побойника.

Малолетното дете и неговата баба са транспортирани в болница с контузни рани в областта на главата. Вуйчото е с охлузвания по тялото и не е хоспитализиран.

Мъжът, нахлул в дома на бившата си съпруга, е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство, предаде БТА

