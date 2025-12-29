Баща спаси отвлечената си дъщеря, проследявайки местоположението на телефона ѝ

Снимка: Пиксабей

Баща от Тексас е използвал родителския контрол на мобилния телефон на дъщеря си, за да я намери и помогне да я спаси, след като е била отвлечена с нож, докато е разхождала кучето си по Коледа, пише Гардиън, цитиран от bTV.

15-годишното момиче, което е в центъра на случай, който бързо привлече внимание в САЩ през уикенда, е било отвлечено в предградието на Хюстън Портър. Родителите ѝ казаха, че е извела кучето си на разходка и не се е върнала в определения час.

Впоследствие баща ѝ е локализирал телефона ѝ чрез родителския контрол на устройството. Телефонът е бил на около 3,2 км от него в уединена, частично залесена местност в съседния окръг Харис.

Полицейските служители съобщиха, че бащата се е отправил към това място и е намерил дъщеря си, както и кучето ѝ, в пикап с полугол мъж вътре. Бащата и момичето бягат и звънят в полицията.

По-късно разследващите установяват, че мъжът, отвлякъл момичето, я е заплашил с нож. Свидетели на мястото на отвличането предоставили подробно описание на превозно средство, участвало в отвличането, и на неговия шофьор, с което полицията идентифицира 23-годишния Джовани Росалес Еспиноза като заподозрян.

По-късно той е проследен и задържан. Повдигнати са му и обвинения.

Съгласно закона на Тексас, случаите на отвличане при утежнени обстоятелства като цяло могат да доведат до най-малко пет години затвор.

