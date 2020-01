Бащата на Меган Маркъл иска да я съди

Бащата на Меган Маркъл планира да свидетелства срещу нея в съдебното дело с британския таблоид Mail On Sunday, който ще се състои поради публикуването на лично писмо на херцогинята на Съсекс, съобщава The Daily Telegraph, след като от изданието са успели да се запознаят със защитните материали, пише Блиц.

Защитата на Mail On Sunday се основава на показанията на Томас Маркъл, бащата на Меган. Цитира се откъс от документ, според който публикуването на личното съобщение от съпругата на принц Хари е било средство за възстановяване на справедливостта и репутацията на Томас.



Той е заявил, че е бил оставен на произвола на съдбата, че никой лично не му е съобщил за сватбата и не е разбрал за неговото състояние след операцията, която претърпял малко преди сватбата.



Бащата на Меган също така отрича информацията, че тя е платила сама за колежа си, и е заявил, че той я е подкрепял в детството и юношеството, плащал е за обучението и е изплащал заемите, взети за тази цел, дори когато дъщеря му получила високоплатена роля.



Публикацията се появява на фона на отказа на двойката от титлите на кралското семейство и желанието да осигурят собствената си финансова независимост, което силно разочарова кралица Елизабет II.



Припомняме, че през октомври принц Хари и Меган Маркъл заведоха дело срещу таблоида Mail on Sunday и издателя му Associated Newspapers за публикуване на лично писмо от херцогинята на Съсекс.

