Бащата на Сияна: "Държавата разбира се нехае и мълчаливо отказва да помогне"

Бащата на Сияна продължава благотворителната кауза в памет на дъщеря си

В навечерието на Коледа Николай Попов, бащата на загиналата при трагична катастрофа Сияна, обяви поредния акт на благотворителност в памет на своето дете. Той предостави сумата от 3600 лева за лечението на малката Дария Рачева и подпомогна 180 семейства в затруднено положение.

Средствата за Дария са отделени от застраховката на Сияна. Детето е родено с детска церебрална парализа (ДЦП) и все още не може да ходи самостоятелно. След извършена операция в Австрия, на семейството са необходими средства за повторно пътуване и контролен преглед.

"Държавата разбира се нехае и мълчаливо отказва да помогне. Както винаги. Надявам се Дария съвсем скоро да може да играе на воля, ходейки сама", сподели Николай Попов в социалните мрежи, видя dunavmost.com.

Подкрепа за приемни семейства

Освен сумата за лечение, Николай Попов е отделил и лични средства, с които е подпомогнал 180 български семейства. Част от тях са приемни родители на деца, лишени от родителска грижа, а други са в тежко финансово състояние. Целта на дарението е да направи празниците им по-спокойни и светли.

Попов подчерта, че ще продължи да дарява средствата от застраховката и през следващата година. Той държи това да се случва публично, за да има пълна отчетност пред обществото.

Силата на доброто

Бащата на Сияна изрази благодарност към всички хора, които се включват в неговите каузи. Според него всяко обявено дарение предизвиква вълна от последваща съпричастност от страна на гражданите.

"Доброто е силно заразно. Все си мисля, че сме успели да върнем някоя детска усмивка и да спасим някого. Някой, който има нужда от най-ценното... здраве", написа още Николай Попов. Той допълни, че парите от застраховката принадлежат на децата в нужда и той ще продължи да изпълнява обещанието си да им помага.

