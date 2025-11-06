Бащата на Сияна: Депутатите са избрани да служат на гражданите, а не обратното
Кадър БТВ
От сдружение "Ангели на пътя" и Европейския център за транспортни политики са поискали среща с парламентарно представените партии чрез официално писмо до тях.
Това стана ясно от публикация в социалните мрежи на бащата на убитата в катастрофа Сияна.
Проблеми с вещите лица
Ето какво написа Николай Попов - бащата на Сияна:
Депутатите са избрани да служат на гражданите, а не обратното.
Настояваме категорично парламентът да приеме закон за вещите лица, който да въведе строги регулации върху тяхната дейност. Недопустими са практиките тип "Карапетков–Нотев", при които вещи лица и адвокати решават кой ще лежи в затвора и кой – не. Това е чиста форма на тежка корупция, позволена с години от държавата.
Засегнахме и темата с безчинствата на българските съдилища.
Поискахме още парламентът да постигне консенсус за избор на нов Висш съдебен съвет и да реши въпроса със спорната легитимност на главния прокурор.
В момента десетки ключови дела са под заплаха от провал – включително делото "Сияна", както и това на Марти и Христина, прегазени от АТВ.
Наложително е ясно разграничаване между “случаен” инцидент и “пътно убийство”.
Днес наказателната репресия е насочена с пълна сила към цялото общество.
Ние не искаме в затворите да попадат невинни хора, нито да бъдат наказвани с максимална строгост тези, които са попаднали в наистина случайни, независещи от тях обстоятелства. За това с “Ангели на пътя” постигахме пълно единомислие.
Дали някой ще се отзове – предстои да видим.
До тук всички са загрижени, но само на думи.
А убийствата по пътищата продължават да се увеличават.
