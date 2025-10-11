Бащата на Сияна: Има възможност да бъдем лишени от справедливост

кадър: Бтв

Докато институциите все още очакват окончателен отговор на въпроса дали Борислав Сарафов е законен изпълняващ функциите на главен прокурор, пострадали по знакови дела изразяват тревога, че съдебните процеси може да бъдат компрометирани.

Бащата на 12-годишната Сияна – Николай Попов, чиято дъщеря загина при пътен инцидент през пролетта, изрази опасения в социалните мрежи, че становището на върховните съдии относно статута на Сарафов може да се отрази и на разследването за смъртта на детето му, както и други подобни дела.

„Вчера в Окръжната прокуратура – Бургас постъпи искане от защитата на Никола Бургазлиев – шофьорът, който прегази и уби Христина и инвалидизира сина ѝ Мартин. В искането се настоява всички действия по разследването, възложени на Националната следствена служба с постановление на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, да бъдат обявени за нищожни“, даде пример Попов пред Бтв.

По думите му подобни действия могат да създадат опасен прецедент и да поставят под съмнение редица дела с обществена значимост, включително и делото за смъртта на Сияна. Макар възлагането на разследването за смъртта на неговата дъщеря да е извършено преди изтичането на шестмесечния срок, в който Сарафов изпълняваше функциите на главен прокурор. Последвалите командировки на прокурори и последващи актове могат да бъдат атакувани от защитата, уточни бащата на Сияна.

„Отваря се вратичка, която дава възможност да бъдем лишени от справедливост“, коментира Николай Попов за Бтв.

Юристи предупреждават, че ако не бъде внесена яснота относно легитимността на актовете, подписани от Сарафов, съществува риск от верижни оспорвания и забавяне на ключови наказателни производства.

