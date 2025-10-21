Бащата на Сияна: Изглежда невероятно, но е факт. Положени са 23 см асфалт на междуселски път
Кадър Фб
Бащата на Сияна обяви нещо, което показва, че има смисъл от битката.
Ето какво пише той:
Изглежда невероятно, но е факт. Положени са 23см. асфалт на междуселски път. Предстои да станат 28см.
Така се подготвят обходните маршрути за основния ремонт на път I-3 Ботевград-Бяла.
Пътя на който загина Сияна.
Никой не вярваше, че може да променим системата!
Обаче се случва.
Надявам се да е настъпил края на кражбите от асфалт.
Затова аз няма да спирам, ще показвам и хубавото и лошото.
Вие сте с мен и сте моята сила.
Благодаря на инж. Венцислав Ангелов- директор на ОПУ Плевен. Така се работи!
На фона на хубавите новини неадекватният български съд е възстановил на работа една от виновните за трагедията със Сияна. Уволнена заради системни пропуски и далавери-инж. Иванка Върбева.
Ако тази жена не напусне сама незабавно, заедно отиваме да я изгоним. Това е безобразие.
