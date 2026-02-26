реклама

Бащата на Сияна: Крайно време е безобразията в съдебната система да приключат

26.02.2026 / 08:58 1

Снимка: Булфото

"Липсата на правосъдие убива. Това е реалност, която виждаме всеки ден – по пътищата, в съдебните зали, в разбитите семейства", написа във фейсбук профила си бащата на загиналата в катастрофа Сияна.

Той призовава всички да излязат на протест в петък от 18,30 ч. пред Съдебната палата в София.

Ето какво още пише Николай Попов:

"Когато виновните получават снизхождение.
Когато делата се точат с години.
Когато присъдите са подигравка с жертвите.
Това не е правосъдие. Това е безобразие.

Крайно време е безобразията в съдебната система да приключат.
Елате на протест този петък от 18:30 ч. пред Съдебната палата в София.

Не заради политика.
Не заради партии.
А заради справедливостта.
Заради децата ни.
Заради бъдещето ни.

Ако мълчим – сме съучастници.
Ако сме заедно – сме сила.
Очаквам ви."

2
1
kris (преди 36 минути)
Рейтинг: 576852 | Одобрение: 110302
Добро пожелание, но всички знаем, че няма как да стане....освен след гражданска война !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

