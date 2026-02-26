Бащата на Сияна: Крайно време е безобразията в съдебната система да приключат

Снимка: Булфото

"Липсата на правосъдие убива. Това е реалност, която виждаме всеки ден – по пътищата, в съдебните зали, в разбитите семейства", написа във фейсбук профила си бащата на загиналата в катастрофа Сияна.

Той призовава всички да излязат на протест в петък от 18,30 ч. пред Съдебната палата в София.

Ето какво още пише Николай Попов:

"Когато виновните получават снизхождение.

Когато делата се точат с години.

Когато присъдите са подигравка с жертвите.

Това не е правосъдие. Това е безобразие.

Крайно време е безобразията в съдебната система да приключат.

Елате на протест този петък от 18:30 ч. пред Съдебната палата в София.

Не заради политика.

Не заради партии.

А заради справедливостта.

Заради децата ни.

Заради бъдещето ни.

Ако мълчим – сме съучастници.

Ако сме заедно – сме сила.

Очаквам ви."

