Бащата на Сияна: Крайно време е безобразията в съдебната система да приключат
"Липсата на правосъдие убива. Това е реалност, която виждаме всеки ден – по пътищата, в съдебните зали, в разбитите семейства", написа във фейсбук профила си бащата на загиналата в катастрофа Сияна.
Той призовава всички да излязат на протест в петък от 18,30 ч. пред Съдебната палата в София.
Ето какво още пише Николай Попов:
"Когато виновните получават снизхождение.
Когато делата се точат с години.
Когато присъдите са подигравка с жертвите.
Това не е правосъдие. Това е безобразие.
Крайно време е безобразията в съдебната система да приключат.
Елате на протест този петък от 18:30 ч. пред Съдебната палата в София.
Не заради политика.
Не заради партии.
А заради справедливостта.
Заради децата ни.
Заради бъдещето ни.
Ако мълчим – сме съучастници.
Ако сме заедно – сме сила.
Очаквам ви."
