Бащата на Сияна: Молете се за Албена!

Снимка: Фейсбук

Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от вчерашната катастрофа на планинското изкачване “Аладжа манастир” край Варна. Албена е на 27 год., самотна майка на момиченце на 3 години. Това написа във фейсбук профила си бащата на загиналата Сияна - Николай Попов.

В момента младата жена е в критично състояние в болницата във Варна. "Интубирана, с ампутиран крак. Предстоят ѝ много операции. Майката на Албена ме помоли да дам гласност на тази трагедия. Тя не знае какво да каже на внучето си. Къде е майка ѝ…", пише още той.

И добавя: "Никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на това място. Смятам, че вината е изцяло на организаторите, които са допуснали тази безумица. Малко ли хора загиват и остават инвалиди, че трябва да даваме жертви и на организирани събития? Докога?"

Николай Попов настоява за поемане на отговорност от всички замесени в тази поредна трагедия.

"Надявам се разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание. Молете се за Албена!", апелира Николай Попов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!