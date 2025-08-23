Бащата на Сияна: Молете се за тях! Дано Бог да е милостив!
Бащата на Сияна Николай Попов разпространи важна информация:
По молба на пострадалото семейство в катастрофата с АТВ в Сл. Бряг ви информирам:
Разпространената от различни медии информация, че малкият Мартин се възстановява и е по-добре НЕ ОТГОВАРЯ на истинната.
Детето е в критично състояние. Получил е гърч, който е овладян от лекарите. Продължава да е в кома и не може да бъде събуден.
Липсва подобрение.
Майката на Марти- Христина е в клинична смърт. Живота и се подържа от медицинската апаратура по изкуствен път.
Молете се за тях! Дано Бог да е милостив!"
