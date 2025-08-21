Бащата на Сияна: Несебър е скован от страх

Кадър Фб

Бащата на Сияна, която загина трагично при катастрофа с камион край Телиш с коментар, за инцидента в Слънчев бряг, при който беше семейство бе пометено от младеж с АТВ.

"С мен се свързаха жители на Несебър, които твърдят, че в малкото населено място хората са уплашени и се страхуват от родителите на Никола", твърди Попов в своята публикация във Facebook.

"Личният автомобил на Никола Бургазлиев, който прегази няколко човека с АТВ в Несебър е паркиран лично от него пред пред сградата на РПУ Несебър. Това се случва непосредствено преди инцидента. На служебния паркинг- за “началници", допълва бащата на Сияна.

Той отбелязва, че жители на Несебър се страхуват за бизнеса си, като отбелязва, че определя някои полицейски служители в Бългаария за "деребеи".

"В малките населени места полицейски служители действат буквално като дерибеи. Колят и бесят.

Това се случва в чудесна симбиоза с престъпния свят.

За такива случаи чувам постоянно и в други малки населени места. Например в Смолян", пише Попов.

Припомняме, че по-рано днес и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14.08.2025 г. в к.к. Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци, с оглед правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба.

Обвиняем по досъдебното производство е Никола Бургазлиев.

Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Сред най-тежко пострадалите бе 35-годишната Христина от Пловдив и нейният 4-годишен син Мартин. Днес младата жена изпадна в клинична смърт.

Вижте и целия коментар, споделен от Николай Попов - бащата на трагично загиналата Сияна:

"Дерибеи в действие!

Личният автомобил на Никола Бургазлиев, който прегази няколко човека с АТВ в Несебър е паркиран лично от него пред пред сградата на РПУ Несебър. Това се случва непосредствено преди инцидента. На служебния паркинг- за “началници”.

Съществуват съмнения, че теста за наркотици на Никола е подменен.

С мен се свързаха жители на Несебър, които твърдят, че в малкото населено място хората са уплашени и се страхуват от родителите на Никола.

Страхуват се за бизнеса си и не само.

В малките населени места полицейски служители действат буквално като дерибеи. Колят и бесят.

Това се случва в чудесна симбиоза с престъпния свят.

За такива случаи чувам постоянно и в други малки населени места. Например в Смолян.

Крайно време е подобни дерибеи да разберат, че са служители на хората, а не техни началници. Те трябва да служат на хората, а не на мафията. Време да ги научим на това! "

