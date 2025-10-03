Бащата на Сияна: Нов ад ни удари

Кадър Фб

Нов ад ни удари. Района на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Има огромни щети и пострадали, съобщи Николай Попов.

Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина-убита от АТВ през лятото. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи.

Бог да ни е на помощ.

