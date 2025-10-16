Бащата на Сияна: Оставка! Системният провал на ВКС и ВСС е резултат не само от лоши политически решения, а от отказ от морал и съвест

Да получим правосъдие в България днес е почти илюзорно, пише Николай Попов

Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежката катастрофа край Телиш, изпрати отворено писмо до Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Министерството на правосъдието, Народно събрание на Република България и до „всички граждани, които вярват в справедливостта“. Ето какво написа той:

Справедливост за Сияна!

Подкрепете и споделете!

ОТКРИТО ПИСМО

До:

Висш съдебен съвет

Върховен касационен съд

Министерство на правосъдието

Народно събрание на Република България

и до всички граждани, които вярват в справедливостта

Уважаеми дами и господа,

През последните десетилетия се нагледахме на всякакви опити за обяздване, подчиняване и съмнително „реформиране“ на българската правосъдна система. Тази система дори бе обект на мониторинг от Европейската комисия. По една или друга причина, дори към днешна дата, не можем да кажем, че правосъдието у нас е станало справедливо – още по-малко ефективно и бързо.

Голяма част от нас сме хора, загубили най-скъпото си – своите деца, майки, бащи, баби и дядовци. Ние платихме най-високата цена и имаме право поне да бъдем чути, защото да получим правосъдие в България днес е почти илюзорно.

Съдът в България е най-висшият, най-овластеният орган. Този, който отсъжда за наличие или липса на вина. Този, който издава присъди или оправдава. В наказателния процес именно съдът е арбитърът между прокуратурата и защитата на обвиняемите. Точно съдът е този, призван и с вменени функции да контролира, потвърждава или отхвърля актовете на прокуратурата – да приема или да отхвърля тезите, жалбите и исканията на обвиняемите.

Но съдът така и не успява да удовлетвори огромното обществено желание за справедливост. Непрекъснато сме свидетели на тежки дефицити в съдебните решения и актове. Безброй са случаите на освободени убийци, които после се укриват.

Такъв е случаят с издадената преди дни присъда на украинския гражданин Виктор Кулчу – убил в катастрофа баба, дядо и техните две внучета. Хората са загинали в адски мъки, изгорели до неузнаваемост. За това престъпление Кулчу е осъден само на 9 години затвор, но преди това е бил услужливо освободен от съда и към момента се издирва. Шансовете да бъде открит са нищожни.

Потресаващ е и случаят на Ани и Явор, чиито убиец получи едва 6 години затвор за два отнети млади човешки живота. В мотивите си съдът е бил благосклонен към него – заради младата му възраст и това, че е станал баща. В същото време същият този съд – ВКС – даде на бившата кметица Десислава Иванчева също 6 години за корупция – със спорни мотиви и без да е отнела човешки живот.

Не е ли човешкият живот най-голямата ценност, която държавата трябва да пази и закриля с всички законови средства?

Потресаващи са фактите и по делото „Божидара“, която бе убита през 2018 г. в Хасково, но делото за смъртта ѝ все още се подмята между съдилищата, включително и ВКС. Вече осем години близките на Божидара не могат дори да помислят за справедливост, докато убиецът ѝ се разхожда на свобода, получил професионална книжка – и вече може да убива с камион.

Не можем да не припомним и случая на Александър Ковачев, който уби трима младежи едновременно – Георги, Светли и Васко. Никога не беше задържан по време на делото и, докато чакаше присъда, извърши въоръжен грабеж, палеж и отправяше заплахи към роднините на убитите деца. След дълги съдебни дела Ковачев получи едва 8 години затвор, които излежаваше в затворническо общежитие, откъдето най-спокойно ръководеше ОПГ за разпространение на наркотици – докато не беше задържан и за това деяние.

Случаите на безобразия са толкова много, че стотици страници не биха стигнали, за да ги опишем.

Не можем да не споменем и делото „Филип“. Едва 15-годишен, Филип си отиде от този свят по най-жестокия начин – убит от дрогиран и пиян шофьор с огромна скорост, на няколко метра от МВР в София. Убиецът му също бе освободен от съда и от уюта на родната си къща вилнее в социалните мрежи, демонстрирайки безнаказаност. В същото време съдебната сага се точи вече двадесет заседания. На майката на Филип се наложи неведнъж да гледа и слуша как е убито детето ѝ. Беше ѝ забранено дори да носи снимката му в съдебната зала.

През това време поискахме да бъдем изслушани от съдийската колегия на ВСС, но това ни беше отказано. Думите ни, дадени пред вратите на този съвет, бяха цензурирани и потулени в медиите – със заповед свише.

Вместо да се съсредоточи върху решаването на стотици дела, ВКС стана последна административна инстанция, изземвайки функциите на ВАС и произнасяйки се относно легитимността на актовете на и.ф. главния прокурор на Република България. В същото време продължиха кадровите назначения, въпреки изтеклия мандат на членовете на ВСС.

Така дела с голям обществен интерес – като тези на Сияна, Марти и Христина – остават под значителен риск от провал. Вече има и официално входирано искане по делото на Марти и Христина, прегазени от АТВ в Слънчев бряг, в което се настоява за обезсилване на всички действия по разследването, извършени от НСлС. Това се случва благодарение на две решения на ВКС.

Уважаеми съдии, време е да съблечете тогите и да поемете отговорност за всички провали. Не е достатъчно да се криете зад фразата за „независимост на съдебната власт“, когато тази независимост отдавна е превърната в прикритие за безотговорност и бездушие. Независимостта не означава безконтролност. Не означава и право да не чувате гласа на обществото, което сте призвани да защитавате.

Госпожо Галина Захарова, вие сте не просто административен ръководител. Вие сте лицето на Върховния касационен съд – институцията, която трябва да бъде последна инстанция на справедливостта в България. Вместо това, под вашето ръководство, ВКС се превърна в последна инстанция на отчаянието.

По ваше време този съд окончателно се откъсна от реалността. Вие и членовете на съдийската колегия на ВСС не пожелахте дори да изслушате родителите, загубили децата си. Отказахте ни среща, отказахте ни човешко отношение. Думите ни бяха заглушени, а гласовете ни – цензурирани. Под ваше мълчаливо одобрение бяха потулени десетки трагедии, пренебрегнати стотици жалби и молби на граждани, които просто искат справедливост – така необходима, за да бъдат спасени други хора, други деца.

Когато майки и бащи стоят с разплакани очи пред ВСС и чакат някой да ги изслуша – а срещу тях стои стена от мълчание – това е вашият провал. Когато ВКС узурпира функции на други институции и блокира ключови дела с огромен обществен интерес – това е вашият подпис под хаоса. Когато съдът освобождава убийци и им дава шанс да избягат от страната, докато близките на жертвите посещават гробищата – това е вашата морална отговорност.

Вие трябваше да бъдете гарант за правото. Вместо това, станахте гарант за система, която убива втори път – този път със съдебен акт. Вие трябваше да сте лице на справедливостта. Днес сте лице на бездушието.

Системният провал на ВКС и ВСС е резултат не само от лоши политически решения, а от отказ от морал и съвест. Затова ние, гражданите, които изгубихме най-скъпото, настояваме за вашата незабавна оставка от длъжноста председател на ВКС – като акт на достойнство, ако у вас е останало такова.

България не може повече да търпи съд, в който съвестта е в малцинство. Не можем повече да живеем в държава, в която правосъдието е без лице, а лицето му е обърнато настрани.

Обръщаме се и към политиците и всички партии в парламента. Ваша е отговорността да сложите точка на изтеклите мандати в България – най-вече в съдебната система. Необходимо е в спешен порядък да намерите консенсус и да изберете нов Висш съдебен съвет, който от своя страна да извърши необходимия кадрови подбор за ключовите позиции в съдебната власт.

Изключително важно е незабавно да бъде решен категорично и законово въпросът с легитимността на и.ф. главния прокурор на Република България. Политическите игри ни докараха дотук – до пълна липса на справедливост и хаос в законодателството. Десетки пъти променяни и „кърпени“ закони доведоха до същия резултат като пътищата на страната, по които децата и близките ни умират всеки ден.

Дойде време политиците да помислят за реално гражданско участие в съдебната система. Ние настояваме в новия Висш съдебен съвет да бъде създадена гражданска квота – с представители на обществото и на граждански организации, които от години следят системните дефицити в правосъдието. Само чрез участието на гражданите може да бъде възстановено доверието в съдебната власт. Без глас на обществото няма контрол, няма морал и няма справедливост.

С уважение:

Инициативен комитет на близки на жертви на пътни и други престъпления,граждани, обществени организации:

-сдружение „Ангели на Пътя“

-Петя Иванова-майка на Васко

-Николай Попов-баща на Сияна

-Петя Георгива-майка на Сияна

-проф. Николай Попов- дядо на Сияна

-Стоянка Ламбева-баба на Сияна

-Красимир Арсов-баща на Филип

-Николина Петкова-майка на Филип

-Теодора Седмакова-майка на Иван

-Илиян Илива-баща на Йоана и Николай, син на Татяна и Николай

-Малинка Енева-майка на Енчо Енев

-Галина Илиева-майка на Тодор

-Диана Димитрова-майка на Димитър

-Тодор Т. Батков-ЕЦТП

-Диана Русинова-ЕЦТП

-Десислава Иванчева- сдружение „Зелен Младост“

-Мартин Янчев-сдружение „М и М помощ за животните“

-Борислав Цветанов- сдружение „Контракорупция“ (организатор на протестите за безводието в Плевен)”.

