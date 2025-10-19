Бащата на Сияна: Правосъдната ни система е напълно нефункционираща от помагане на хора и пиене на кафе

Снимка Булфото

Бащата на загиналата Сияна каза нещо, което със сигурност ще има широк отзвук.

Мога да докажа, че експертизата е манипулирана. Следственият експеримент е направен с празен камион, защото товарът изчезна за 24 часа. А на базата на това се прави цялата експертиза! Това е безобразие. Това обяви бащата на загиналата Сияна - Николай Попов.

Той твърди, че вещото лице по делото проф. Станимир Карапетков и адвокатът на обвинения шофьор Явор Нотев са в близки приятелски отношения.

Двамата преподават заедно в Техническия университет и дори имат общ фен клуб на ЦСКА, каза Попов в предаването "120 минути" по bTV.

"От това помагане на хора и пиенето на кафе сме се докарали до момента, в който правосъдната ни система да е напълно нефункционираща", подчерта Николай Попов.

Той подчерта, че няма да спре битката си за справедливост, като настоя институциите да се самосезират и да започне реална съдебна реформа.

"Делото няма да ми върне детето, но ако променим системата, ще спасим много други деца", добави бащата на Сияна.

Миналата седмица бащата на Сияна заяви, че десетки дела са манипулирани и ще поиска пълна пълна проверка по всички дела, по които Явор Нотев е бил адвокат, а Станимир Карапетков е бил вещо лице, защото двамата са си близки.

В същия ден проф. Карапетков призова Николай Попов да му се извини и подчерта, че според експертизата му виновен е шофьорът на камиона, а дядото на Сияна не е подведен под отговорност, пише novini.bg.

