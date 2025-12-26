Бащата на Сияна: Преди Коледа семейството на Божидара получи подарък, чакан 8 години

Кадър Фб

Бащата на Сияна Николай Попов написа силен пост в социалната мрежа.

Преди Коледа семейството на Божидара получи “подарък”, пише той.

Този подарък е чакан почти осем години…не ние не искаме такива подаръци, а справедливост….2,5 год. присъда…..браво на съда, браво на прокуратурата. Невероятни сте!

Боря се повече да няма такива “подаръци” не за нас. Подаръците ги прави българската държава за тези, които ни отнемат децата.

От семейството на Божидара:

Божи…

Делото приключи.

Присъдата е две години и половина.

Ниска. Болезнено ниска.

Тя не може да измери живота ти.

Не може да върне смеха ти, мечтите ти, детството ти.

Не може да изтрие осемте години чакане, безсънните нощи, сълзите, които никой не виждаше.

Но днес… след толкова години борба, ходене по съдилища, мълчание и бездушие,

ние искаме да вярваме в едно-единствено нещо:

Че ти най-после намери покой.

Че душата ти вече не чака.

Че знаеш колко силно се борихме за теб.

Че знаеш, че никога не се отказахме.

Това не е победа.

Това не е истинска справедливост.

Това е край на една битка, която ни промени завинаги.

Божи, любов наша,

прости на този свят, че не успя да те защити.

Прости на законите, които броят годините, но не разбират болката.

Ние ще продължим да говорим за теб.

Да казваме името ти.

Да напомняме, че зад всяка „присъда“ стои едно дете, едно семейство, един съсипан живот.

Почивай в мир, мило наше момиче.

Ако има място, където има истинска справедливост —

ти вече си там.

Завинаги в сърцата ни.

Завинаги наша Божидара.

