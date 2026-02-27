Бащата на Сияна: "Той беше дете. И заслужава справедливост"
кадър: Nikolaj Popov, фейсбук
Николай Попов продължава мисията си да помага на пострадали деца.
Тази вечер той припомни за тежката съдба на семейството на Филип.
Ето какво обяви Попов:
23-то заседание.
На 27-и (петък) от 11:00 ч. ще се проведе 23-тото съдебно заседание по делото за Филип.
Две години по-късно процесът продължава.
Петър Тодоров, който отне живота на едно дете и преобърна завинаги живота на едно семейство.
Докато близките на Филип живеят с неизмерима болка, подсъдимият продължава да бъде под домашен арест – време, което по закон се зачита като изтърпяно наказание.
Колко още отлагания?
Колко още чакане?
Колко още формалности, когато става дума за отнет детски живот?
Филип не е статистика.
Той беше дете.
И заслужава справедливост.
