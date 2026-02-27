Бащата на Сияна: "Той беше дете. И заслужава справедливост"

кадър: Nikolaj Popov, фейсбук

Николай Попов продължава мисията си да помага на пострадали деца.

Тази вечер той припомни за тежката съдба на семейството на Филип.

Ето какво обяви Попов:

23-то заседание.

На 27-и (петък) от 11:00 ч. ще се проведе 23-тото съдебно заседание по делото за Филип.

Две години по-късно процесът продължава.

Петър Тодоров, който отне живота на едно дете и преобърна завинаги живота на едно семейство.

Докато близките на Филип живеят с неизмерима болка, подсъдимият продължава да бъде под домашен арест – време, което по закон се зачита като изтърпяно наказание.

Колко още отлагания?

Колко още чакане?

Колко още формалности, когато става дума за отнет детски живот?

Филип не е статистика.

Той беше дете.

И заслужава справедливост.

