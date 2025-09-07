Бащата на Сияна: Тя няма да влезе повече в клас, няма да има никога повече ваканция.

Снимка: Фейсбук

Вчера с огромна изненада разбрах, че парламентът е вдигнал ограничението за товарни автомобили кат. С+Е от 70 на 80 км/ч извън населени места. Точно 83 км/ч се оказаха фатални за Сияна и дядо ѝ. Тези 83 км/ч по разбития път костваха живота на детето ми. Това написа във фейсбук профила си бащата на Сияна - Николай Попов.

Според него нашите първокласни и второкласни пътища не позволяват такава скорост за камиони – нито като габарит, нито като състояние.

Ето какво написа още Николай Попов:

"Какво се промени, уважаеми депутати?

Пътищата станаха ли по-хубави?

Пътищата станаха ли по-сигурни?

Жертвите на пътя намаляха ли?

Не!

Но въпреки това вие вдигате скоростта.

Това е цинизъм и безхаберие.

Кой взе парите?!

Явно въведохте средна скорост и вдигнахте разрешената за камиони, защото повечето транспортни фирми са свързани с политици?

Да не плащат големи глоби?

За толкова глупави ли ни мислите?

Товарният трафик у нас не подлежи на никакъв контрол – факт, който никой не отрича.

Вдигането на скоростта в тази ситуация е безумие.

Вижте снимката на Сияна.

Тя си отиде само на 12 години.

Остана без бъдеще, без живот и без мечти.

Тя няма да влезе повече в клас, няма да има никога повече ваканция. Няма да може да ни прегърне, нея просто я няма.

Няма ги Филип, Божидара, Лора, Георги и още много български деца.

Всяка жертва на безумните водачи на камиони оттук нататък ще тежи на вашата съвест. Ако изобщо имате такава.

С уважение: Един бивш баща. "

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!