Бащата на Сияна: Време е да спрем това! Време е за промяна!

Бащата на убитата в катастрофа край Телиш Сияна - Николай Попов подкрепи протеста срещу насилието над животни, който се проведе в София.

"Заедно със Сияна спасявахме животинки и това беше едно от любимите ѝ занимания. Заедно с нея се грижихме за улични животни и ги прибирахме вкъщи, лекувахме ги, намирахме им дом.

Смятам, че любовта към животните трябва да се насърчава в децата от най-ранна възраст", сподели Попов в профила си във Facebook, видя bgonair.bg.

Ето позицията му:

За мен човек, способен да убие куче умишлено и с особена жестокост, е способен да убие и човек.

А какво остава, когато това грозно деяние е извършено от лекар …?

Медиците са хора, посветени да спасяват живот. Това прави случилото се още по-тежко и е ясен знак, че обществото ни е трайно увредено.

Не са рядкост и случаите на насилие върху деца, като този в детската градина в Каблешково

Време е общественото недоволство да се събуди завинаги — не само относно насилието над животни, но и относно убитите деца и възрастни на пътя . Тази статистика стряска с размера си.

Освен почти 500 жертви годишно, имаме и почти 10 000 ранени, хиляди от които остават инвалиди за цял живот . Няма дори точна статистика колко хора биват инвалидизирани след катастрофи.

За последните десет години убитите и ранените по нашите пътища са почти колкото населението на град Благоевград.

Мащабът е жесток. Време е да спрем това.

Време е за промяна.

Време е за справедливост.

Време е да защитим живота — на децата ни, на възрастните, на животните.

