Бащата на Сияна алармира: Вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата

"За жалост се оказах прав. Двете решения на Лада Паунова и Бисер Троянов, с които се поставят под съмнения актовете на и.ф. главен прокурор на Р. България Борислав Сарафов веднага бяха използвани от защита на Никола Бугазлиев, който прегази Марти и уби майка му Христина.

Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата. Такова е и искането на защита му. Да бъдат приети за нищожни всички действия по разследването извършени от НслС. В това число експертизата, установяваща наличие на наркотици в кръвта му.". Това написа във Фейсбук бащата на убитата на пътя Сияна, Николай Попов.

Попов публикува и искането от адвоката на Бургазлиев до прокурор Соня Петрова от Окръжната прокуратура в Бургас. В документа се посочват две разпореждания – едно на зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова и едно на председателя на Второ наказателно отделение Бисер Троянов, ВКС приема, че след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор. Това виждане е било възприето и от Общото събрание на Наказателната колегия в края на септември.

Разпорежданията на Паунова и Троянов са по искания на Сарафов за възобновяване на две наказателни дела, което ВКС отказва да стори, тъй като според съда той няма качеството на и.ф. главен прокурор, а само обвинител №1 може да прави искания за възобновяване.

"Очаквам подобно развитие и по делото за смъртта на Сияна…

Поредният убиец се готви да излезе сух.

Когато политиката навлезе в съдебната зала резултатите са налице.

Политическите битки в съдебната система не са в интерес на справедливостта. Никога.

Галина Захарова- председател на ВКС? Ще поемете ли отговорност?", завършва поста си Николай Попов.

