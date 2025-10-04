Бащата на Сияна дари 10 хиляди лева за Йоана

Кадър Фб

Бащата на Сияна направи ново добро дело.

Ето какво сподели той:

Половин година след смъртта на Сияна.

В нейна памет и в продължение на каузата, която поех, дарих 10 000 лв. за лечението на прекрасната Йоана.

Тя страда от тежко онкологично заболяване, не може да ходи и се нуждае от скъпоструващо лечение.

Част от приходите на юбилейното издание на Капана фест също отиват за лечението на Йоана.

Освен това организаторите ще дарят и лични средства за тази кауза.

Галерия „Сияна Попова“ започна да се пълни с картини – вече дори мястото не достига.

Тези картини са дарени от мои приятели, както и от непознати хора.

Всички ще бъдат оценени и продадени на търг през декември.

Парите, разбира се, ще бъдат дарени на болни дечица.

Изключително ми е трудно да избера на кого да дарявам парите от обезщетението за Сияна.

Децата в нужда са страшно много, а всяко дете заслужава помощ и подкрепа.

Искам да помогна на възможно най-много деца.

Жалко е, че не липсват и недобросъвестни хора, които злоупотребяват с каузата и с личната ми трагедия.

Аз и майката на Сияна не искаме нищо за себе си.

Ще раздадем всяка стотинка, която получихме за живота на детето си.

Така Сияна ще живее – заедно с всички спасени деца.

Публикувам платежното нареждане, както обещах.

Смятам, че доброто е заразно – и го виждам всеки ден.

Добрите хора са навсякъде.

Оставям тук и сметката на Йоана – дори да дарите левче, пак ще помогнете:

Дарителска сметка за Йоана

Титуляр: Йоана Мирославова Найденова (YOANA MIROSLAVOVA NAYDENOVA)

IBAN:

BG11STSA93000027164063

BIC: STSABGSF

Банка: ДСК

Основание: Дарение за лечение на Йоана

Благодаря ви от сърце!

