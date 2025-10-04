Бащата на Сияна дари 10 хиляди лева за Йоана
Кадър Фб
Бащата на Сияна направи ново добро дело.
Ето какво сподели той:
Половин година след смъртта на Сияна.
В нейна памет и в продължение на каузата, която поех, дарих 10 000 лв. за лечението на прекрасната Йоана.
Тя страда от тежко онкологично заболяване, не може да ходи и се нуждае от скъпоструващо лечение.
Част от приходите на юбилейното издание на Капана фест също отиват за лечението на Йоана.
Освен това организаторите ще дарят и лични средства за тази кауза.
Галерия „Сияна Попова“ започна да се пълни с картини – вече дори мястото не достига.
Тези картини са дарени от мои приятели, както и от непознати хора.
Всички ще бъдат оценени и продадени на търг през декември.
Парите, разбира се, ще бъдат дарени на болни дечица.
Изключително ми е трудно да избера на кого да дарявам парите от обезщетението за Сияна.
Децата в нужда са страшно много, а всяко дете заслужава помощ и подкрепа.
Искам да помогна на възможно най-много деца.
Жалко е, че не липсват и недобросъвестни хора, които злоупотребяват с каузата и с личната ми трагедия.
Аз и майката на Сияна не искаме нищо за себе си.
Ще раздадем всяка стотинка, която получихме за живота на детето си.
Така Сияна ще живее – заедно с всички спасени деца.
Публикувам платежното нареждане, както обещах.
Смятам, че доброто е заразно – и го виждам всеки ден.
Добрите хора са навсякъде.
Оставям тук и сметката на Йоана – дори да дарите левче, пак ще помогнете:
Дарителска сметка за Йоана
Титуляр: Йоана Мирославова Найденова (YOANA MIROSLAVOVA NAYDENOVA)
IBAN:
BG11STSA93000027164063
BIC: STSABGSF
Банка: ДСК
Основание: Дарение за лечение на Йоана
Благодаря ви от сърце!
