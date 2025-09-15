Бащата на Сияна на първия учебен ден: Тя и още 308 деца няма да влязат в клас

Пиксабей

Бащата на Сияна Николай Попов написа тъжен пост за първия учебен ден.

"15 септември – Денят на първия учебен ден

Днес хиляди деца прекрачват прага на училището с цветя и усмивки.

Но Сияна и още 308 български деца, убити в катастрофи през последните 10 години, никога повече няма да имат „първи учебен ден“.

Те няма да влязат в клас.

Няма да подадат цвете на своите учителки.

Няма да чуят звънеца.

Те нямаха втори шанс.

Ние имаме…..

