Бащата на Сияна обяви след глобата на Бербатов: Явно все пак сме постигнали нещо

26.09.2025 / 00:15 0

снимка: Булфото

Катаджии глобиха Бербатов в центъра на столицата, стана ясно днес от снимки в социалните мрежи. 

Ето как реагира преди малко на това бащата на Сияна:

МВР влезе в сериозна серия. Явно все пак сме постигнали нещо и цялата нетърпимост към простотията на пътя избухна във вълна от енергия, предизвикана от обществото.

Точно това трябва да се случва, всеки да може да бъде глобен. Без обаждания и рушвети.

Аз ви обещавам, че няма да се откажа. Не съм сам и го виждам всеки ден.

 

Коментари
