Бащата на Сияна организира безплатно обучение по безопасно шофиране

кадър: Фейсбук, Николай Попов

Безплатно обучение на млади водачи по безопасно шофиране организира Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край плевенското село Телиш.

Лекторите, които ще обучават младите шофьори, са на световно ниво, а обучението се състои в две части: теоретична и практическа, като практическата се осъществява на полигона на автобусен гараж "Малашевци" в София, където всеки млад водач идва с личния си автомобил, разказа Николай Попов, предаде БНР.

"Такива обучения в европейските държави са много често срещани и се правят на определен период от време. Също и големите компании ги правят", коментира той.

"Основното, което ме научи, е за това как да реагирам в ситуация, в която шофьорът отсреща не е внимателен, в нарушение е, но аз трябва да реагирам", сподели Андрей Димитров - студент по политология, един от младите водачи, които посещават обучението.

"Само така, си инициативността на гражданите и с помощта на държавата естествено - тук подкрепям изцяло организаторите, ще се постигнат реални резултати в борбата за безопасност", коментира министърът на транспорта и вицепрезмиер Гроздан Караджов.

