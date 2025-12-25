Бащата на Сияна пита Цветанка Ризова: Вярно ли е, че журналист е търсил колеги в bTV с настояване да не ми бъде давана трибуна?

Кадър Фб

Бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна отправи въпрос към българските медии и журналистическата общност. Николай Попов насочи размишленията си основно към случващото се в bTV.

Ето какво написа той в личния си фейсбук профил:

"Въпрос към българските медии и журналистическата общност.

Вярно ли е, че по молба на проф. Карапетков - експерт по делото „Сияна“, журналист е търсил колеги в bTV с настояване да не ми бъде давана трибуна, защото говоря срещу Карапетков?

Питам. Не твърдя.

Ако това е вярно - това журналистика ли е?

Или се нарича по друг начин: автоцензура, конфликт на интереси, защита на експертиза или удобна тишина?

Става дума за:

загинало дете

обществено значимо съдебно дело

системен проблем с безопасността и правосъдието

В такива случаи журналистиката би трябвало да търси истината, а не да избира кой има право да говори и кой - не.

Ако не е вярно - ще се радвам на ясен и публичен отговор.

Ако е вярно - обществото има право да знае.

Мълчанието също е позиция".

Към поста Попов прикачи и снимка на Цветанка Ризова, която води "Лице в лице" по bTV.

Думите на бащата на Сияна идват след като стана ясно, че Мария Цънцарова е свалена като водеща от сутрешния блок на bTV "Тази сутрин", цитира Блиц.

