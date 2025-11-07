реклама

Бащата на Сияна прави гражданско сдружение: Ще ни обединява едно много важно нещо - доброто

07.11.2025 / 15:55 1

Снимка: Булфото 

Бащата на Сияна - Николай Попов, се заема с нов проект. "Гражданското движение, което ще създам, е отворено за всякакви хора. Това няма да е партия", написа той за плановете си във фейсбук.

В него ще видите съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия, различни интереси, допълва Николай Попов. 

Той заяви и кое ще бъде спойката на тази инициатива. "Ще ни обединява едно много важно нещо - ДОБРОТО. Само заедно може да направим така желаната промяна", написа още бащата на Сияна.

 

бачо Кольо (преди 9 минути)
Спри се бе човек,остави детето си на мира!Като си толкова загрижен кажи какво направиха на пътя убиец след толкова ходене по телевизиите и из медиите?Ще ти кажа-нищо освен знак за намаление на скоростта,настилката е под всякаква критика.
Колкото повече,толкова повече!

