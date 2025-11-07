Бащата на Сияна прави гражданско сдружение: Ще ни обединява едно много важно нещо - доброто

Снимка: Булфото

Бащата на Сияна - Николай Попов, се заема с нов проект. "Гражданското движение, което ще създам, е отворено за всякакви хора. Това няма да е партия", написа той за плановете си във фейсбук.

В него ще видите съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия, различни интереси, допълва Николай Попов.

Той заяви и кое ще бъде спойката на тази инициатива. "Ще ни обединява едно много важно нещо - ДОБРОТО. Само заедно може да направим така желаната промяна", написа още бащата на Сияна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!