Бащата на Сияна с голяма новина за рождения й ден на 11 септември

Бащата на Сияна Николай Попов съобщи важна вест.

Ето какво пише той:

Галерия „Сияна Попова“ вече е факт

Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си. Малко пространство, посветено на Сияна и предназначено за добри каузи.

София, ул. Червена стена 2

Откриване: 11 септември, 12:30 ч. – на рождения ѝ ден.

Сияна никога няма да навърши 13 години. Войната по пътищата я отне от нас. Останаха само плановете ни и споменът за прегръдките ѝ – силни и истински.

Първата изложба в галерията е нейна.

Скици, рисувани с моливи и скицници, които тя обичаше повече от играчки. Някои са от 9-годишна възраст. След като си отиде, разбрах какво значат нарисуваните очи, които плачат…

Със същото старание Сияна правеше и гривни, които подаряваше на деца – особено на болни дечица. Неистово искаше да помага. Днес аз мога само да продължа тази кауза.

Избрах да превърна болката в положителна енергия и добри дела. Учехме Сияна да бъде добра – ние също трябва да останем добри.

Ценете и пазете миговете с близките си. Никога не знаем кой няма да има рожден ден следващата година или кой ще липсва от коледната маса.

Липсваш ни, Сияна.

Твоето семейство

