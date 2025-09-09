Бащата на Сияна с голяма новина за рождения й ден на 11 септември
Бащата на Сияна Николай Попов съобщи важна вест.
Ето какво пише той:
Галерия „Сияна Попова“ вече е факт
Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си. Малко пространство, посветено на Сияна и предназначено за добри каузи.
София, ул. Червена стена 2
Откриване: 11 септември, 12:30 ч. – на рождения ѝ ден.
Сияна никога няма да навърши 13 години. Войната по пътищата я отне от нас. Останаха само плановете ни и споменът за прегръдките ѝ – силни и истински.
Първата изложба в галерията е нейна.
Скици, рисувани с моливи и скицници, които тя обичаше повече от играчки. Някои са от 9-годишна възраст. След като си отиде, разбрах какво значат нарисуваните очи, които плачат…
Със същото старание Сияна правеше и гривни, които подаряваше на деца – особено на болни дечица. Неистово искаше да помага. Днес аз мога само да продължа тази кауза.
Избрах да превърна болката в положителна енергия и добри дела. Учехме Сияна да бъде добра – ние също трябва да останем добри.
Ценете и пазете миговете с близките си. Никога не знаем кой няма да има рожден ден следващата година или кой ще липсва от коледната маса.
Липсваш ни, Сияна.
Твоето семейство
