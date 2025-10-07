Бащата на Сияна с молба към варненци, присъствали на тежкия инцидент по време на ралито

Снимка: Фейсбук

Състоянието на Албена остава изключително тежко. Пострадала при катастрофата по време на планинското изкачване „Аладжа Манастир“, тя е с множество тежки травми – черепно-мозъчна, гръдна, увреден гръбнак и ампутиран крак, чието състояние продължава да се влошава. Предстоят нови операции. Това написа днес във фейсбук профила си бащата на загиналата Сияна - Николай Попов.

Той се обръща към всички да бъде запазен добрия тон. "Излишните коментари за вина не помагат на никого. Мястото на инцидента е изключително опасно. Никой не заслужава, дори при собствено невнимание, да пострада така тежко. Детето на Албена я чака вкъщи, събрало дрешки за дългоочаквана почивка в чужбина. Цяла година са спестявали, за да си позволят тези няколко дни заедно. Един миг обаче преобърна всичко", добавя още той.

И отправя молба към присъствалите на ралито в участъка, където стана тежкия инцидент, при който пострада 27-годишната жена.

"Ако някой от Варна е намирал портмоне с лични документи на името на Албена Станчева, моля да се свърже с мен тук. Без тях не могат да се оформят медицинските документи и не може да бъде издадена нова лична карта", пише Николай Попов.

Той благодари от сърце на всички, които дариха кръв за нея днес. "Помогнахте повече, отколкото си представяте. За съжаление, състоянието на Албена не позволява да бъде преместена за лечение в София. Никой лекар не се ангажира с прогноза, че ще преживее транспорта. Бог да е с нея", завършва той.

