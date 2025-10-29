Бащата на Сияна с новини за блъснатия с АТВ Марти

Снимка: Фейсбук

Бащата на Сияна съобщи новини за блъснатото с АТВ в Слънчев бряг момченце. "Марти започна да говори. Започна да ходи", написа във фейсбук Николай Попов.

Но възстановяването му ще е дълго и мъчително. За него думичката "мама" ще е тежък спомен, избледняващ с времето. Надеждата ни е да няма поражения за цял живот, добави още той.



И написа: "В същото време Никола Бургазлиев се готви отново да поиска свобода. Свобода... след като дрогиран уби майката на Марти – Христина,

осакати самия Марти и рани още три деца. Дрогиран... Коледа наближава, а семейство Здравкови никога няма да бъдат заедно на този светъл празник. Никога. Това не е инцидент. Това е тежко престъпление."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!