Бащата на Сияна с призив: Очаквам ви на 19 септември пред съда в Плевен

Снимка: Фейсбук

Бащата на Сияна отправи призив.

Шофьорът обвинен за катастрофата ще направи опит да излезе на свобода на заседанието този петък - 19 септември, в Окръжен съд - Плевен. Това написа във фейсбук бащата на загиналото момиченце Николай Попов.

Очаквам ви пред съда в 9 ч. за да покажем, че няма да търпим повече убийства и мародерства по българските пътища, допълва още той.



И добавя, че новите доказателства, които е изискал, по безспорен начин доказват вината на шофьора на камиона.



"Правото на живот на Сияна беше отнето. Няма да допуснем да отнемат правото и на справедливост", апелира почерненият баща.

"19 септември /петък/, 9:00 ч. пред Окръжен съд - Плевен. Очаквам ви!", завършва той.

