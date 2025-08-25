Бащата на Сияна ще помогне за лечението на малкия Марти

Снимка: Булфото

Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 хил. лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни Сияна. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България. Това написа във фейсбук бащата на загиналото момиченце Николай Попов.

Той отново напомня, че тези пари ще бъдат използвани за добри каузи. "Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца", уточнява той и добавя, че всяко едно платежно нареждане ще бъде публикувано във фейсбук профила му.

"Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано. Както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи ще заведем съдебни дела. Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца. Това е моята кауза. Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България", пише още Николай Попов.

С тези средства семейството е решило да подпомогне с каквото е необходимо и лечението на Марти - момченцето, което заедно с майка си беше пометено от АТВ в Слънчев бряг.

"Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те, никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден. Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почувствах малко по-добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна", добавя още Николай Попов.

