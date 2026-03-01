Бащата на Сияна влиза в политиката, ще участва в изборите

Кадър БНТ

Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, ще участва в предсрочните избори на 19 април. Създаденото от него гражданско движение "Сияние" ще участва във вота в коалиция с партии.

"Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и нашата кауза", заяви той в "Денят започва с Георги Любенов".

Той обаче заяви, че няма да прави партия.

"Единствените, които се съгласиха да приемат нашите искания, това са "Волт" и "Общество за нова България". Тези хора не поставиха никакви искания, напротив, казаха, че ще се отдръпнат назад и ще дадат думата и политическия инструмент в ръцете на гражданите", обясни той.

В листите ще има и политически представители на тези партии, за да могат и те да носят отговорност, обясни Попов. Но листите ще бъдат подредени основно на граждански принцип.

"В листите ще бъде дадено предимство на неправителствени организации, като "Ангели на пътя", които са наши партньори. Ще бъде даден път на нови лица, на млади хора, които не са обременени от системата", каза той.

"Листите ще бъдат основно на граждански принцип. Ще видите една представителна извадка на обществото в това движение, не хора, които ги свързва политиката, а хора, които ги свързва каузата - за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за една трайна и видима промяна", добави още Николай Попов. Той обясни, че искат да имат представителство, за да могат отвътре да променят системата.

"Ние не се стремим към властта. Искаме да имаме представителство, искаме да имаме парламентарна трибуна и да можем отвътре да променяме системата", заяви бащата на Сияна.

Той декларира още, че след като прецени, че е свършил работата си, ще излезе от политиката. "Аз ще вляза в парламента, ще си свърша работата и когато видя, че това е успешно и е наложено, ще изляза оттам. Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик", каза Попов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!