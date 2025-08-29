реклама

Бащата на Сияна за Марти и Хриси: Бог да го пази и се молете за нея!

29.08.2025 / 18:33 0

Булфото/Фейсбук

"Състоянието на Марти остава без промяна. Няма влошаване, жизнените му показатели са стабилни. Лекарите в УМБАЛСМ "Пирогов" полагат необходимите грижи за него. С две думи: чакаме го да се събуди. Бог да го пази!" Това написа във Фейсбук Николай Попов - ащата на убитата при катастрофа Сияна.

По негова информация, при състоянието на майката на Марти няма промяна. "Ситуацията е все така безнадеждна. Христина е с напълно увреден и нефункциониращ мозък. Младото и здраво сърце продължава да работи, а живота и се подържа по изкуствен път от медицинската апаратура.", посочи Николай Попов.

"Молете се за нея!", апелира почернения баща.

 

