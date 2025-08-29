Бащата на Сияна за Марти и Хриси: Бог да го пази и се молете за нея!
Булфото/Фейсбук
"Състоянието на Марти остава без промяна. Няма влошаване, жизнените му показатели са стабилни. Лекарите в УМБАЛСМ "Пирогов" полагат необходимите грижи за него. С две думи: чакаме го да се събуди. Бог да го пази!" Това написа във Фейсбук Николай Попов - ащата на убитата при катастрофа Сияна.
По негова информация, при състоянието на майката на Марти няма промяна. "Ситуацията е все така безнадеждна. Христина е с напълно увреден и нефункциониращ мозък. Младото и здраво сърце продължава да работи, а живота и се подържа по изкуствен път от медицинската апаратура.", посочи Николай Попов.
"Молете се за нея!", апелира почернения баща.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!