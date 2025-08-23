Бащата на Сияна за случая с АТВ-то: Няма как да няма справедливост при такъв обществен интерес

кадър: Нова тв

Вярвам, че справедливостта ще е на страната на пострадалите при инцидента с АТВ-то в „Слънчев бряг”. Това заяви пред NOVA Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа.

„Вярвам, че това ще се случи, защото справедливостта винаги трябва да бъде налична и да е на страната на жетвите. Няма как да няма справедливост при такъв обществен интерес и такъв медиен отзвук. Трябва да има справедливост”, заяви Попов.

Относно страховете на семейството на пострадалите, че родителите на 18-годишния Никола Бургазлиев са полицаи и могат да повлияват на разследването, Николай Попов каза, че е получил такива съобщения.„Бях потърсен поради тази причина от семейството. Те поискаха гласност и справедливост. Наистина има сериозни съмнения. Хората в Несебър, поне тези, с които аз разговарях, не смеят да застанат пред камера, не смеят да говорят. В същото време ми изпращат доста съобщения във Facebooк, като ме информират какво се случва, как там едва ли не действа абсолютно беззаконие и справедливостта се движи по други механизми, а не по обществено и законовоприетите. Смятам, че след като делото е прието от НСлС, няма от какво да се притесняват”, заяви Попов.

