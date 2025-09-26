Бащата на братя Николови: Отивам да гледам полуфинала и финала

Кадър Фб

Волейболната легенда и баща на националите Александър и Симеон, Владимир Николов се включи от самолета в предаването „ЕвроДикоФ“ и разказа повече за великолепното преживяване, което националния ни отбор подари.

За първи път от 19 години насам страната ни влезе във финалната четворка на световно първенство, след като „лъвовете“ направиха изключителен обрат срещу американците.

Отивам да гледам полуфинала и финала, които ще играят нашите момчета, сподели щастливият баща.

Николов уточни:

Нядавам се, че ще победим Чехия, вярвам, че сме по-добри, но недай си Боже да паднем от Чехия, ще играем малък финал, което пак е достойно за наблюдение.

Николов отговори на въпрос на Сашо Диков дали е съгласен, че треньорът на отбора Джанлоренцо Бленджини и двамата му синове Александър и Симеон имат основните заслуги националите да се класират на полуфинал.

Звездите се подреждат. Без треньор резултат нямаше да има, но и най-добрият треньор да вземеш, ако нямаш състезатели, пак резултат няма да има. Всеки си върши неговата работа, като включително задължително трябва да отбележим и прекрасната работа и прекрасните условия за работа, които създава Българската федерация по волейбол, за да може всичко това да се случва.

За треньора Бленджини Николов сподели:

Той е треньор на изключително високо ниво, който знае как да побеждава. Ние се шегуваме, че в момента той не е само треньор, а е и учител. Учител по волейбол, учител по начина, по който тези млади мъже, тези деца трябва да се държат, за да бъдат големи волейболисти…и големи хора.

Той коментира и личните постижения на своите синове Алекс и Мони като нападател и разпределител.

Индивидуалните класации са важни дотолкова доколкото дават някаква оценка за постоянство през целия турнир. Но в крайна сметка няма никакво значение индивидуалната класация, ако отборът побеждава, допълни волейболната звезда Владо Николов.

