Бащата на момчето с Калушев: В СМС-а му може да има скрито послание, не е предсмъртно писмо

Бащата, който съобщи, че 15-годишният му син е с Ивайло Калушев – Яни Макулев, бе ексклузивен гост в специалното издание на „Седмицата на Дарик“, посветено на случая с тройното убийство „Петрохан“.

„Прочетох СМС-а на Ивайло Калушев, може вътре да има скрито послание – предпочитам аз да не разчитам това послание. Абсолютно изключвам тезата за предсмъртно писмо“, категоричен е Яни Макулев.

„За последно имах връзка със сина ми на 29 януари. По новините разбрах за случилото се в понеделник около 16:30–17 часа. Опитах се да се свържа веднага със сина ми. Никой не вдигна телефоните, те бяха изключени. От гледна точка на фактология – нищо не знам – нямам индикация за местоположение и състояние. Не вярвам, че държавата ще подходи съвестно по случая, знаете много добре защо. Вероятността това да се потули е голяма, затова искат да извадят Иво и децата виновни, но няма да се получи“, заяви Яни Макулев.

"Като всичко приключи, ще открия хората, които обвиняват сина ми в убийството, и ще заведа дело срещу всички. В полицията ми зададоха въпроса дали не мисля, че Иво е превъртял и ги е застрелял. Не, не мисля!"., каза той.

"Предпочитам да не коментирам разпита, това са неща, които трябва да останат в МВР. Не знам на какъв етап са в разследването. Ивайло Калушев познава децата ми от бебета, дъщеря ми тази година става на 25 години и той я познава от бебе. Според мен будизмът е важен за Калушев. Бяха важни за него доста тези неща. Имал съм интерес и аз към будизма. Дали синът ми е будист - какво променя в ситуацията? Според мен будизмът не трябва да бъде намесван в темата, това е друг аспект на нещата. Не би трябвало религията да бъде намесвана", заяви Макулев.

"Съмнявам се, че нещо се е случило. Нашето усещане е, че всички са живи и здрави. Предполагам, че се изчаква да се балансират обществените мнения. Не ме притеснява общественото мнение. Аз имам право на мое мнение и общественото въобще не ме интересува. Взел съм си решение и си стоя зад думите", каза Макулев, цитира Пик.

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете (не е Леон) - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна".